  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Хуан Мата: «МЮ» вернется туда, где ему место, но не знаю, сколько это времени займет. Этот клуб слишком большой и мощный»
5

Хуан Мата: «МЮ» вернется туда, где ему место, но не знаю, сколько это времени займет. Этот клуб слишком большой и мощный»

Хуан Мата поделился мыслями о ситуации в «Манчестер Юнайтед».

В прошлом сезоне команда тренера Рубена Аморима стала 15-й в таблице АПЛ. Также по ходу сезона внутри клуба произошли сокращения, сотрудников увольняли из команды.

«Мне тяжело что-то говорить. Не могу говорить о чем-то, если меня нет в клубе.

Да, действительно, в клубе происходят изменения. Просто надеюсь, что это на пользу, потому что я хочу лучшего для клуба.

Я настроен оптимистично. Этот клуб слишком большой, слишком мощный, слишком хороший, чтобы не быть там, где он может быть.

Надеюсь, что скоро все изменится. Не знаю, сколько времени это займет, но «Манчестер Юнайтед» вернется туда, где ему место», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата.

Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?34274 голоса
Станет основным, забьет 10+ за сезонАнтон Заболотный
Будет полезно выходить на заменуСпартак
Провалится, не будет игратьЗенит
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
logoХуан Мата
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Чел взял мяч в штрафной как Шак. КОНКАКАФ ненавидит США. Я выбросил медаль». Защитник американцев Ричардс возмутился судейством в проигранном Мексике финале Кубка КОНКАКАФ
1117 минут назадФото
«Я+ты=❤️» на футболке в Суперкубке? Это реально
20 минут назадСпецпроект
«Зенит» может обменять Вендела в «Аль-Хилаль» на Малкома, но вероятность этого небольшая («СЭ»)
1830 минут назад
Гонсало из «Реала» получил 10 предложений от клубов Англии, Италии и Испании (El Chiringuito TV)
1538 минут назад
Роднина о драке Смолова: «Нарушили закон – получайте наказание. Почему только на спортсменов-хулиганов обращают внимание? У нас другие в стране не дерутся?»
1150 минут назад
«Реал» официально попросил Ла Лигу перенести матч 1-го тура с «Осасуной» с августа на октябрь – из-за клубного ЧМ
18сегодня, 10:12
Срна о конфликте на Украине: «Надеемся, что все закончится как можно скорее. Пора подписать мирное соглашение»
114сегодня, 10:05
Россия может сыграть товарищеский матч с Катаром в сентябре в Дохе («СЭ»)
5сегодня, 09:49
Агент Доннаруммы о травме Мусиалы: «Несправедливо считать, что он хотел навредить Джамалу. Джиджо очень чувствительный – он ушел, потому что не смог бы справиться со зрелищем»
7сегодня, 09:47
«Фламенго» предлагал 10 млн евро за Барко. «Спартак» не готов отпускать хавбека за такую сумму (Metaratings)
33сегодня, 09:31
Ко всем новостям
Последние новости
Семин о Жерсоне в «Зените»: «Такие игроки нужны РПЛ. Говорили, что за Малкома отдали большие деньги – и они пропали. Оказалось, что на выходе превзошли в два раза»
115 минут назад
«Спартак» в селекции и приобретении футболистов отстает от конкурентов». Писарев о трансферах красно-белых
658 минут назад
Черчесов о Сергееве в «Динамо»: «Иван был в моем списке, когда еще играл за «Торпедо». Рад, что его карьера сложилась – значит, мы правильно оценили потенциал»
4сегодня, 09:56
В Санкт-Петербурге появился арт-объект рядом с Дворцовой площадью, приуроченный к столетию «Зенита»
15сегодня, 09:32Фото
Хименес посвятил Жоте гол в финале Кубка КОНКАКАФ: отпраздновал в стиле Диогу и с его футболкой
2сегодня, 08:58Фото
«Балтика» не смогла вовремя вылететь из Петербурга: «Из-за коллапса в Пулково пришлось задержаться в Северной столице до утра»
4сегодня, 08:42
Гендиректор «Динамо»: «Мы рассчитываем на Карраскаля в сезоне. Нас не устраивает предложение, после отказа ситуация не развивается»
5сегодня, 08:36
Давиде Анчелотти возглавит «Ботафого» и подпишет контракт на два года. Он оставит пост помощника Карло в сборной Бразилии
4сегодня, 08:23
Товарищеский матч. «Акрон» сыграет с тульским «Арсеналом»
сегодня, 07:57
Деку назвал Моуринью лучшим тренером в карьере: «Он был революционером: на тренировках в «Порту» отрабатывались вещи, которые выбивали соперников из колеи»
3сегодня, 07:46