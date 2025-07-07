Хуан Мата: «МЮ» вернется туда, где ему место, но не знаю, сколько это времени займет. Этот клуб слишком большой и мощный»

Хуан Мата поделился мыслями о ситуации в «Манчестер Юнайтед».

В прошлом сезоне команда тренера Рубена Аморима стала 15-й в таблице АПЛ . Также по ходу сезона внутри клуба произошли сокращения, сотрудников увольняли из команды.

«Мне тяжело что-то говорить. Не могу говорить о чем-то, если меня нет в клубе.

Да, действительно, в клубе происходят изменения. Просто надеюсь, что это на пользу, потому что я хочу лучшего для клуба.

Я настроен оптимистично. Этот клуб слишком большой, слишком мощный, слишком хороший, чтобы не быть там, где он может быть.

Надеюсь, что скоро все изменится. Не знаю, сколько времени это займет, но «Манчестер Юнайтед» вернется туда, где ему место», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед » Хуан Мата .