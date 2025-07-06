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«Бавария» попрощалась с Мюллером, выложив его фото со всеми трофеями: «Карьера, не похожая ни на какую другую»

«Бавария» попрощалась с Томасом Мюллером.

Ранее мюнхенцы уступили «ПСЖ» (0:2) в 1/4 финала клубного чемпионата мира и завершили выступление на турнире. Мюллер, покидающий «Баварию» свободным агентом, провел 756-й и последний матч в составе клуба.

«Бавария» попрощалась с Мюллером в соцсетях, опубликовав фото полузащитника со всеми трофеями, завоеванными в составе клуба, а также статистику за все время его выступлений.

«Томас Мюллер. 13-кратный чемпион Германии. 6-кратный обладатель Кубка Германии. 2-кратный победитель Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира. 8 Суперкубков Германии. 2 Суперкубка УЕФА.

Карьера, не похожая ни на какую другую. Преклоняемся перед тобой, Томас!» – говорится в сообщении «Баварии».

Фото: x.com/FCBayern

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: аккаунт «Баварии» в X
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