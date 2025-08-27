Воспитанник «Зенита» Лобов перейдет в «Рубин» за 30+30 млн рублей (Иван Карпов)
Защитник «Зенита» Никита Лобов близок к переходу в «Рубин».
По данным инсайдера Ивана Карпова, капитан «Зенита-2» уже вылетел в Казань для завершения сделки. Сумма трансфера составит 30 миллионов рублей и может вырасти до 60 млн рублей с учетом бонусов, при этом у «Зенита» будет возможность обратного выкупа.
Отмечается, что трансфером Лобова занимался его отец, бывший игрок «Зенита» Константин Лобов.
За основную команду «Зенита» 20-летний воспитанник провел 2 матча в Фонбет Кубке России.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
