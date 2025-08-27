Кроос про Алонсо: «Карьера не защитит, если титулов не будет три года. А побеждать будет нелегко: «Барселона» сильна, в ЛЧ есть «Ливерпуль», «Сити», «Бавария», «ПСЖ», «Арсенал»

Тони Кроос считает, что Хаби Алонсо не грозит участь Хулена Лопетеги.

Лопетеги возглавил «Реал» летом 2018 года и был уволен в октябре.

– Будет ли Флорентино Перес терпелив, будет ли сохранять веру, если дела пойдут плохо?

– Я думаю, что Хаби приходит в другом статусе, нежели Лопетеги . Его игровая карьера помогает, но не защитит, если он не останется без титулов три года подряд.

Доверие к тренеру важно. Не всегда дело в результате, потому что доверие позволяет пережить временные неудачи. Иногда тренеров увольняют после четырех матчей. Но вера в их способности может выиграть им время. Также важна оценка игроков и лидеров команды. Обычно прислушиваются к мнению состава о тренере.

Еще влияет то, как команда проигрывает матч. Важен не только результат, но и как все происходит. Это определяет, как долго тренер останется. Но в «Реале» никто не чувствует полного спокойствия за свое место, будь то игрок или тренер.

Выигрывать трофеи будет нелегко. «Барселона » остается сильной, а в Лиге чемпионов все сложно: «Реал», «Барселона», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Бавария», «ПСЖ», «Арсенал»... – сказал бывший хавбек «Реала» в подкасте Einfach mal Luppen.