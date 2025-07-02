«Комо» за 28 млн евро с учетом бонусов подписал 19-летнего вингера Карабальо из «Бетиса». Контракт – до 2030-го

«Комо» объявил о переходе Хесуса Родригеса Карабальо из «Бетиса».

19-летний вингер подписал с итальянским клубом соглашение на срок до июня 2030 года.

Сообщалось , что трансфер Карабальо обойдется в 22,5 млн евро плюс бонусы, общая сумма составит 28 млн евро.

В минувшем сезоне Карабальо отметился 2 голами в 21 матче Ла Лиги . С подробной статистикой испанца можно ознакомиться здесь .

Фото: comofootball.com