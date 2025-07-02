«Комо» за 28 млн евро с учетом бонусов подписал 19-летнего вингера Карабальо из «Бетиса». Контракт – до 2030-го
«Комо» объявил о переходе Хесуса Родригеса Карабальо из «Бетиса».
19-летний вингер подписал с итальянским клубом соглашение на срок до июня 2030 года.
Сообщалось, что трансфер Карабальо обойдется в 22,5 млн евро плюс бонусы, общая сумма составит 28 млн евро.
В минувшем сезоне Карабальо отметился 2 голами в 21 матче Ла Лиги. С подробной статистикой испанца можно ознакомиться здесь.
Фото: comofootball.com
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Комо»
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