«Комо» за 28 млн евро с учетом бонусов купит 19-летнего вингера «Бетиса» Карабальо (Фабрицио Романо)

«Комо» подпишет полузащитника «Бетиса» Хесуса Родригеса Карабальо.

По информации инсайдера Фабрицио Романо , итальянский клуб заключил сделку по 19-летнему игроку.

Трансфер вингера обойдется в 22,5 млн евро плюс бонусы, общая сумма составит 28 млн евро.

Соглашение с «Бетисом » достигнуто. Медосмотр футболиста состоится в понедельник или вторник.

В минувшем сезоне Карабальо провел 21 матч в Ла Лиге , отметившись двумя голами. С полной статистикой испанца можно ознакомиться здесь .