«Комо» за 28 млн евро с учетом бонусов купит 19-летнего вингера «Бетиса» Карабальо (Фабрицио Романо)
«Комо» подпишет полузащитника «Бетиса» Хесуса Родригеса Карабальо.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, итальянский клуб заключил сделку по 19-летнему игроку.
Трансфер вингера обойдется в 22,5 млн евро плюс бонусы, общая сумма составит 28 млн евро.
Соглашение с «Бетисом» достигнуто. Медосмотр футболиста состоится в понедельник или вторник.
В минувшем сезоне Карабальо провел 21 матч в Ла Лиге, отметившись двумя голами. С полной статистикой испанца можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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