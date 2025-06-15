«Лидс» подписал Нмечу. Лукас покидает «Вольфсбург» как свободный агент
Лукас Нмеча переходит в «Лидс».
Английский клуб объявил о заключении с нападающим контракта на два года. 26-летний футболист присоединится к новой команде в качестве свободного агента в июле.
Последние четыре сезона воспитанник «Манчестер Сити» провел в «Вольфсбурге». В Бундеслиге-2024/25 он забил 3 гола в 19 играх.
Подробно со статистикой Нмечи можно ознакомитсья здесь.
Фото: leedsunited.com
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Лидса»
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