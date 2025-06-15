«Лидс» подписал Нмечу. Лукас покидает «Вольфсбург» как свободный агент

Лукас Нмеча переходит в «Лидс».

Английский клуб объявил о заключении с нападающим контракта на два года. 26-летний футболист присоединится к новой команде в качестве свободного агента в июле.

Последние четыре сезона воспитанник «Манчестер Сити» провел в «Вольфсбурге ». В Бундеслиге-2024/25 он забил 3 гола в 19 играх.

Подробно со статистикой Нмечи можно ознакомитсья здесь .

Фото: leedsunited.com