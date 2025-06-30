Пеп об остановках матчей КЧМ из-за погоды: «Я не настолько хорош, чтобы управлять громом и молниями! Не лучшая ситуация, но если это случится, никаких проблем»
Пеп Гвардиола не переживает из-за возможных остановок матчей в связи с погодой.
Ранее неблагоприятные погодные условия повлияли на 7 матчей клубного чемпионата мира. Игра «Челси» и «Бенфики» (4:1) в 1/4 финала была приостановлена на 2 часа из-за грозы в районе стадиона.
«Я выдающийся тренер, но я все еще недостаточно хорош, чтобы управлять громом и молниями!
Если [приостановка игры] случится по той же причине, что и у других команд, то я уйду [в подтрибунное помещение], мы останемся активными и возобновим игру. Не самая лучшая ситуация, но я повзрослел и понял, что не стоит беспокоиться о том, что я не могу контролировать. Так что никаких проблем», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sky Sports
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