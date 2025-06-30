Батраков о покупке машины: «Только когда на квартиру накоплю. BMW куплю, наверное – не думал сильно, водительских прав пока нет»
Алексей Батраков заявил, что пока не планирует покупать автомобиль.
– Какую машину планируете купить в будущем?
– BMW, наверное, но пока водительских прав нет. Не думал об этом сильно. Машину куплю только после того, как накоплю на квартиру.
– Родители советуют, как распоряжаться деньгами?
– Да, советуют мне как раз копить на квартиру, – сказал полузащитник «Локомотива».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Советский спорт»
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