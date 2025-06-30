Вице-президент «Барсы» Форт о возможном финале ЧМ-2030 на «Камп Ноу»: «Это будет лучший стадион Европы и мира. Как клуб, мы не можем отказаться»

В «Барселоне» заявили о готовности провести на «Камп Ноу» финал ЧМ-2030.

Чемпионат мира 2030 года пройдет в Испании , Португалии и Марокко. Три матча турнира состоятся в Южной Америке – в Уругвае, Аргентине и Парагвае.

– Есть ли вероятность, что «Камп Ноу» примет финал чемпионата мира 2030 года?

– Этот стадион будет лучшим в Европе и в мире. Поэтому мы, как клуб, не можем отказаться от проведения крупнейшего футбольного и спортивного мероприятия, коим является финал чемпионата мира. Посмотрим, что будет, – сказала вице-президент «Барселоны» Елена Форт.

Ранее «Барселона » объявила , что проведет первый матч на обновленном стадионе 10 августа – в рамках Кубка Жоана Гампера. После этого клуб планирует проводить домашние матчи с ограниченной посещаемостью – от 50 000 до 60 000 зрителей. В перерывах между играми продолжатся работы по реконструкции «Камп Ноу».