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«Спартаку» интересен Унаи из «Марселя». Хавбек дошел до полуфинала ЧМ-2022 с Марокко (Metaratings)

«Спартак» интересуется Аззедином Унаи из «Панатинаикоса».

По информации Metaratings.ru, марокканский полузащитник является одним из вариантов «Спартака» для усиления центра поля.

Унаи выступает за «Панатинаикос» на правах аренды из «Марселя». Московский клуб пока не делал официального предложения по 25-летнему игроку.

В прошедшем сезоне Унаи провел 19 матчей в чемпионате Греции, в которых отметился двумя голами. В составе сборной Марокко полузащитник в 2022 году дошел до полуфинала чемпионата мира.

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
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