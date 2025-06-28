Александр Медведев: «Вопрос о возвращении финала ЛЧ в Санкт-Петербург будем поднимать, как только нас вернут на международную арену»

Александр Медведев надеется вернуть финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербург.

Российский город должен был принять решающий матч турнира в 2022 году, но игра была перенесена в Париж из-за конфликта на Украине.

«Как только нас вернут на международную арену, мы, конечно же, будем поднимать вопрос о возвращении финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербург», – сказал председатель правления «Зенита».