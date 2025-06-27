Боселли намерен покинуть «Пари НН», подтвердил его отец и агент: «Хуан провел отличный сезон, к нему много интереса. Работаем над ситуацией»
Хуан Боселли намерен покинуть «Пари НН» в летнее трансферное окно.
Полузащитник не готов провести в нижегородском клубе еще один сезон, сообщает «РБ Спорт». У «Пари НН» крайне мало шансов удержать игрока.
Действующий контракт 25-летнего футболиста рассчитан до лета 2026 года.
«Мы работаем над этой ситуацией. Пока о чем-то конкретном рано говорить, рынки еще закрыты.
Но Хуан провел отличный сезон, и к нему много интереса», – заявил отец и агент уругвайца Пабло Боселли.
В минувшем сезоне Хуан провел 26 матчей в Мир РПЛ, забил 10 голов и сделал 3 ассиста. Игрок отметился покером в матче с «Крыльями Советов».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
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