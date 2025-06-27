Боселли намерен покинуть «Пари НН», подтвердил его отец и агент: «Хуан провел отличный сезон, к нему много интереса. Работаем над ситуацией»

Хуан Боселли намерен покинуть «Пари НН» в летнее трансферное окно.

Полузащитник не готов провести в нижегородском клубе еще один сезон, сообщает «РБ Спорт». У «Пари НН » крайне мало шансов удержать игрока.

Действующий контракт 25-летнего футболиста рассчитан до лета 2026 года.

«Мы работаем над этой ситуацией. Пока о чем-то конкретном рано говорить, рынки еще закрыты.

Но Хуан провел отличный сезон, и к нему много интереса», – заявил отец и агент уругвайца Пабло Боселли.

В минувшем сезоне Хуан провел 26 матчей в Мир РПЛ, забил 10 голов и сделал 3 ассиста. Игрок отметился покером в матче с «Крыльями Советов».