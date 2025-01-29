Боселли из «Пари НН» интересен «Хетафе». Испанцы сделали предложение, идут переговоры («РБ Спорт»)

Хуан Боселли из «Пари НН» может перейти в «Хетафе».

По информации «РБ Спорт», услугами правого вингера заинтересовались зарубежные клубы. В частности, у игрока есть предложение от испанского «Хетафе ».

На данный момент ведутся переговоры, окончательное решение не принято.

Действующий контракт уругвайца с «Пари НН » рассчитан до июня 2026 года. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 900 тысяч евро.

В текущем сезоне Боселли провел 16 матчей в Мир РПЛ , забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Статистика 25-летнего игрока доступна по ссылке .