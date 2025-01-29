Боселли из «Пари НН» интересен «Хетафе». Испанцы сделали предложение, идут переговоры («РБ Спорт»)
Хуан Боселли из «Пари НН» может перейти в «Хетафе».
По информации «РБ Спорт», услугами правого вингера заинтересовались зарубежные клубы. В частности, у игрока есть предложение от испанского «Хетафе».
На данный момент ведутся переговоры, окончательное решение не принято.
Действующий контракт уругвайца с «Пари НН» рассчитан до июня 2026 года. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 900 тысяч евро.
В текущем сезоне Боселли провел 16 матчей в Мир РПЛ, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Статистика 25-летнего игрока доступна по ссылке.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем