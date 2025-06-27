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Генсек РФС Митрофанов: «Мы бы провели клубный ЧМ на более высоком уровне, чем сейчас в Америке»

Максим Митрофанов считает, что Россия могла бы провести клубный ЧМ лучше США.

На данный момент турнир с участием 32 команд проходит в США

«Я бы хотел напомнить о том, что официальным решением УЕФА финал Лиги чемпионов и Суперкубок УЕФА, планировавшиеся в России, перенесены. Без определения сроков, но не отменены.

Наша страна готова к проведению любого турнира: континентального первенства, клубного чемпионата мира и так далее.

Думаю, что мы бы провели КЧМ на более высоком уровне, чем сейчас в Америке», – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Советский Спорт»
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