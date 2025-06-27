«Реал» возмущен ФИФА из-за организации перелета после игры с «Зальцбургом». Команда провела в пути более шести часов и вернулась на базу в пять утра

«Реал» возмущен организацией перелетов на КЧМ со стороны ФИФА.

Мадридский клуб одержал победу над «Зальцбургом» (3:0) в третьем туре группового этапа клубного ЧМ. Встреча проходила в Филадельфии.

Как сообщает Goal со ссылкой на COPE, «Реал» остался недоволен организацией обратного рейса в тренировочный лагерь в Палм-Бич, где базируется команда.

Из-за просчетов со стороны ФИФА команде пришлось провести несколько часов в ожидании – сначала в автобусах возле стадиона, затем в аэропорту. Лишь около пяти утра «Мадрид» добрался обратно в отель. Игроки получили всего несколько часов на восстановление перед следующей тренировкой.

В преддверии матча 1/8 финала против «Ювентуса» в клубе опасаются, что подобные сбои могут повлиять на подготовку.

По словам источника, футболисты мадридского клуба провели в дороге более шести часов. Отмечается, что причиной тому стали не задержки в аэропорту, а неспособность ФИФА своевременно организовать командный рейс, что входит в обязанности организации.