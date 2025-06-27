Менди о переходе в «Аль-Ахли»: «Говорят, единственная причина – деньги. Но я перешел в команду, где могу выиграть все, чего уже не было в «Челси»
Эдуар Менди объяснил, почему перешел в чемпионат Саудовской Аравии.
В 2023 году голкипер перешел из «Челси» в «Аль-Ахли» за 16 миллионов фунтов.
«Некоторые люди быстро делают выводы и говорят, что единственная причина – деньги.
Когда я ушел из «Челси», изначально говорил, что присоединяюсь к команде, где могу выиграть все, чего уже не было в «Челси».
В «Аль-Ахли» я почувствовал, что играю важную роль.
Мы выиграли азиатскую Лигу чемпионов впервые в истории клуба. Это подтвердило мой выбор. Надеюсь, что дальнейшие годы подтвердят его еще больше», – сказал вратарь «Аль-Ахли» Эдуар Менди.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: BBC
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