Менди о переходе в «Аль-Ахли»: «Говорят, единственная причина – деньги. Но я перешел в команду, где могу выиграть все, чего уже не было в «Челси»

Эдуар Менди объяснил, почему перешел в чемпионат Саудовской Аравии.

В 2023 году голкипер перешел из «Челси » в «Аль-Ахли » за 16 миллионов фунтов.

«Некоторые люди быстро делают выводы и говорят, что единственная причина – деньги.

Когда я ушел из «Челси», изначально говорил, что присоединяюсь к команде, где могу выиграть все, чего уже не было в «Челси».

В «Аль-Ахли» я почувствовал, что играю важную роль.

Мы выиграли азиатскую Лигу чемпионов впервые в истории клуба. Это подтвердило мой выбор. Надеюсь, что дальнейшие годы подтвердят его еще больше», – сказал вратарь «Аль-Ахли» Эдуар Менди .