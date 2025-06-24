  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Манчестер Юнайтед» улучшил предложение по Мбемо и готов заплатить более 60 млн фунтов
1

«Манчестер Юнайтед» улучшил предложение по Мбемо и готов заплатить более 60 млн фунтов

«Манчестер Юнайтед» все еще хочет подписать Бриана Мбемо.

Манкунианский клуб сделал «Брентфорду» улучшенное предложение по трансферу футболиста.

По данным ESPN, «Манчестер Юнайтед» готов заплатить более 60 миллионов фунтов 

Ранее появилась информация, что «Тоттенхэм» готов выплатить 65+5 миллиона фунтов за вингера.

В прошлом сезоне Бриан Мбемо забил 20 голов и сделал 7 передач в 38 матчах АПЛ.

Манкунианцы ранее за 62,5 млн фунтов приобрели Матеуса Кунью у «Вулверхэмптона».

Что теперь будет с «Торпедо»?15442 голоса
Оставят в РПЛпремьер-лига Россия
Накажут, скинут в лигу нижеВторая лига Б
Клуб умретБыть смертным
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ESPN
logoБриан Мбемо
logoБрентфорд
logoМанчестер Юнайтед
logoТоттенхэм
logoпремьер-лига Англия
возможные трансферы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Медведев о конфликте Глушенкова и Семака: «Информацию распространяют провокаторы и враги «Зенита»
44 минуты назад
Тимур Гурцкая: «Семак, Карпин, Слуцкий, Шалимов сильнее Станковича. Влюбленность в иностранцев перевешивает и мозг отключается – мы не ценим своих тренеров»
4030 минут назад
«Ямаль лучше Месси в его возрасте. Но сложно продержаться 20 лет на таком же уровне, как Лео». Ван Боммел о футболистах
1540 минут назад
«Не могу представить себе площадку НБА с дырами. Мы играем на стадионах, где мяч похож на кролика. ФИФА должна это учесть». Энрике о полях на КЧМ в США
29сегодня, 06:30
Бокселл из «Окленда»: «Нам платят 150 новозеландских долларов в неделю. У кого-то обычная работа – я продаю недвижимость. В команде 2-3 человека играли на профессиональном уровне»
9сегодня, 06:15
«Атлетико» вылетел с КЧМ, «Локомотив» рассматривает Ротенберга, АКМ может заменить «Витязь» в КХЛ, «Спартак» предложил 400 млн за Сергеева, Беллингем пропустит 3-4 месяца и другие новости
14сегодня, 06:10
Луис Суарес: «Энрике и маэстро Табарес – самые важные тренеры в моей карьере. У «Интер Майами» есть инструменты для борьбы с «ПСЖ»
4сегодня, 06:05
Жорди Альба: «Всегда говорил, что Энрике – лучший в мире. «Интер Майами» постарается победить «ПСЖ». Почему бы и нет?»
12сегодня, 05:55
«Зенит» близок к покупке 21-летнего Вега из «Архентинос Хуниорс». За левого защитника заплатят 9 млн долларов
91сегодня, 04:55
Энрике про КЧМ в США: «Состояние поля не такое, как в Европе. Сложно играть плавно, как этого хочет «ПСЖ»
13сегодня, 04:45
Ко всем новостям
Последние новости
Шунин назвал Черчесова, Шварца и Карпина самыми сильными тренерами в карьере: «В «Динамо» при Черчесове была команда, которая могла бороться за самые высокие места»
656 минут назад
Хакими про 2:0 с «Сиэтлом»: «Много солнца, поле было немного сухим. Чувствуем усталость в конце сезона, но «ПСЖ» готов, продолжим усердно работать»
1сегодня, 05:35
«Байер» провел переговоры с «Монако» о переходе Аклиуша. Французский клуб выставил высокие требования
2сегодня, 05:21
«Милан» предложил 27+3 млн евро за опорника «Брюгге» Яшари
2сегодня, 05:10
Компани о клубном ЧМ: «Важно, что европейские и южноамериканские команды могут играть друг против друга – это хорошо для развития футбола»
сегодня, 04:30
«Аль-Ахли» четыре раза вел по ходу матча с «Порту», но сыграл 4:4. Клуб из Египта нанес 23 удара, из них – 12 в створ
сегодня, 03:41
«Порту» ни разу не победил в группе с «Интер Майми», «Аль-Ахли» и «Палмейрасом». Португальцы набрали два очка и стали третьими в таблице
8сегодня, 03:35
«Тоттенхэм» требует 11 млн фунтов от компании Рэтклиффа. Клуб подал в суд за досрочное расторжение спонсорского контракта
5сегодня, 02:50
Мбаппе может сыграть в 3-м туре КЧМ против «Зальцбурга». Форвард «Реала» еще не вернулся в общую группу, но тренируется в зале
1сегодня, 01:45
«Рома» может продать Шомуродова за 7-8 млн евро. Форвардом интересуется «Истанбул»
7сегодня, 00:52