«Манчестер Юнайтед» улучшил предложение по Мбемо и готов заплатить более 60 млн фунтов

«Манчестер Юнайтед» все еще хочет подписать Бриана Мбемо.

Манкунианский клуб сделал «Брентфорду » улучшенное предложение по трансферу футболиста.

По данным ESPN, «Манчестер Юнайтед » готов заплатить более 60 миллионов фунтов

Ранее появилась информация , что «Тоттенхэм » готов выплатить 65+5 миллиона фунтов за вингера.

В прошлом сезоне Бриан Мбемо забил 20 голов и сделал 7 передач в 38 матчах АПЛ .

Манкунианцы ранее за 62,5 млн фунтов приобрели Матеуса Кунью у «Вулверхэмптона».