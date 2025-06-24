«Манчестер Юнайтед» улучшил предложение по Мбемо и готов заплатить более 60 млн фунтов
«Манчестер Юнайтед» все еще хочет подписать Бриана Мбемо.
Манкунианский клуб сделал «Брентфорду» улучшенное предложение по трансферу футболиста.
По данным ESPN, «Манчестер Юнайтед» готов заплатить более 60 миллионов фунтов
Ранее появилась информация, что «Тоттенхэм» готов выплатить 65+5 миллиона фунтов за вингера.
В прошлом сезоне Бриан Мбемо забил 20 голов и сделал 7 передач в 38 матчах АПЛ.
Манкунианцы ранее за 62,5 млн фунтов приобрели Матеуса Кунью у «Вулверхэмптона».
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ESPN
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