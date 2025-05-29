38-летний Муслера покидает «Галатасарай» после 14 лет в клубе. Вратарь выиграл 19 трофеев с клубом

Голкипер Фернандо Муслера покидает «Галатасарай» после 14 лет в клубе.

«Спасибо, Муслера…Мы были еще молоды, когда ты пришел 14 лет назад. Ты заставлял нас восторгаться каждому сделанному тобой сэйву, мы доверяли тебе в каждом матче. Сегодня мы благодарим легенду, которая сопровождала нас ровно 14 лет нашей жизни.

8 чемпионств в Суперлиге, 6 Суперкубков, 5 Кубков Турции… Ты выигрывал с клубом трофеи 19 раз. Хотя ты стал чемпионом в своем первом сезоне, приятно, что ты также уходишь с титулами. Проходят годы, но ничего не меняется…

Ты стал гораздо больше, чем просто вратарь в истории «Галатасарая». Ты показал нам не только сэйвы, но и научил тому, что значит характер, общность и преданность.

Мы выросли с тобой, Муслера. Ты всегда был на поле в радости и горести. Иногда ты поднимал кулак в воздух, иногда мы плакали. Ты отдал свое сердце «Галатасараю», и мы зарезервировали для тебя самый прекрасный уголок нашего сердца. Сегодня мы провожаем тебя с трофеями. Но знайте, что самый большой трофей, который ты выиграл, это наши сердца.

«Муслера в последний момент!» Эти моменты, этот голос, запечатленный в памяти поколения... С нами навсегда!

Мы рады, что ты пришел и стал фанатом «Галатасарая». Пусть твой путь всегда будет открытым, пусть твое сердце всегда будет с нами...

Спасибо, легенда. Спасибо, последний капитан, Фернандо Муслера ! 💛❤️», – говорится в сообщении «Галатасарая ».