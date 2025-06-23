Льюис из «Ман Сити» дисквалифицирован еще на 2 матча КЧМ за удар шипами в лицо игроку «Видада». Защитник пропустит игру с «Юве» и 1/8 финала
Рико Льюис пропустит еще два матча КЧМ.
Напомним, защитник «Манчестер Сити» получил красную карточку на 88-й минуте игры с «Видадом» в 1-м туре группового этапа клубного чемпионата мира (2:0) – он выбил мяч в подкате, а затем по инерции попал шипами в лицо форварду Самуэлю Обенгу.
Из-за этого 20-летний футболист пропустил игру с «Аль-Айном» (6:0).
Дисциплинарный комитет ФИФА принял решение дисквалифицировать игрока еще на два матча. Таким образом, он не сможет сыграть с «Ювентусом» в заключительном туре группового этапа и пропустит 1/8 финала турнира.
«Ювентус» и «Манчестер Сити» набрали по 6 очков и гарантировали себе выход в плей-офф.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Пола Херста
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