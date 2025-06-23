«Сочи» подписал защитника Осипова. Александр покинул «Балтику»
Александр Осипов продолжит карьеру в «Сочи».
Защитник заключил контракт с клубом, вернувшимся в Мир РПЛ, и будет играть под 34-м номером.
Последние три с половиной сезона Осипов провел в «Балтике». Его статистику можно изучить здесь.
Изображение: pfcsochi.ru
Что теперь будет с «Торпедо»?14703 голоса
Оставят в РПЛ
Накажут, скинут в лигу ниже
Клуб умрет
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Сочи»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости