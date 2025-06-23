«Сочи» подписал защитника Осипова. Александр покинул «Балтику»

Александр Осипов продолжит карьеру в «Сочи».

Защитник заключил контракт с клубом, вернувшимся в Мир РПЛ , и будет играть под 34-м номером.

Последние три с половиной сезона Осипов провел в «Балтике». Его статистику можно изучить здесь .

Изображение: pfcsochi.ru