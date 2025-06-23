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  • «Дженоа» арендовала хавбека сборной Дании Гренбека у «Ренна» за 1 млн евро с обязательным выкупом за 10 млн при выполнении определенных условий
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«Дженоа» арендовала хавбека сборной Дании Гренбека у «Ренна» за 1 млн евро с обязательным выкупом за 10 млн при выполнении определенных условий

«Дженоа» подписала полузащитника сборной Дании.

Итальянский клуб объявил о переходе Альберта Гренбека из «Ренна» на правах аренды с обязательством выкупа при выполнении определенных условий.

По информации инсайдера Николо Скиры, аренда игрока обойдется генуэзцам в 1 миллион евро, а полноценный трансфер – в 10 миллионов. 

С января Гренбек выступал за «Саутгемптон» на правах аренды и провел 4 игры в рамках АПЛ. На его счету также 6 матчей в составе сборной Дании. 

Подробную статистику 24-летнего футболиста можно найти здесь

Фото: x.com/GenoaCFC

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер «Дженоа»
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