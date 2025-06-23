Глава МИД Венгрии Сийярто помешал включить ЦСКА в санкционный лист ЕС: «Лавров сказал, что не злится на меня. Мой друг Сергей болеет за «Спартак»

Министр иностранных дел Венгрии знает, что глава МИД России болеет за «Спартак».

– Общались ли вы с руководством ЦСКА после исключения клуба из санкционных списков?

– Нет, ведь я исходил из принципов, это очевидно. Знаю, что мой друг Сергей [Лавров] болеет за «Спартак». Он сказал, что не злится на меня за это, – сказал Петер Сийярто.

Ранее глава МИД Венгрии заявлял : «В ЕС хотели включить ЦСКА и «Ростов» в санкционный лист. Мы наложили на это право вето. Футбольные команды не несут ответственности за какие-либо политические ситуации. Мы сказали, что, если клубы будут в санкционном листе, мы наложим право вето. В итоге их не включили в санкционный лист».