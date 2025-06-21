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Магомед Оздоев: «Уровни русских футболистов «Зенита» в наше время и сейчас – несопоставимы. О чем мы говорим, если Дзюба в 36 лет остается лучшим нападающим России?»

Магомед Оздоев считает, что уровень российских игроков в «Зените» упал.

– Почему после ухода из «Зенита» твоего с Дзюбой поколения в команде так и не появилось топовых русских футболистов, которые могли бы составить костяк?

– Уровни русских футболистов «Зенита» в наше время и сейчас – несопоставимы. О чем мы говорим, если Дзюба в 36 лет остается лучшим нападающим России?

– Не Кордоба?

– Для меня они одинаковы. Просто Кордоба моложе и играет в «Краснодаре». Был удивлен, почему Дзюба со своими качествами прошлым летом так долго не мог найти команду.

– Возможно, из-за непростого характера.

– Тогда руководителям клубов стоило задать себе вопрос: им нужен покладистый футболист, который будет забивать 2 гола за сезон, или им нужен Дзюба, который со своим мнением, но который при этом будет делать разницу? Для меня ответ очевиден, – сказал полузащитник греческого клуба ПАОК.

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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sport24.ru
logoАкрон
logoАртем Дзюба
logoМагомед Оздоев
logoпремьер-лига Россия
logoКраснодар
logoЗенит
logoДжон Кордоба
logoПАОК
logoвысшая лига Греция
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