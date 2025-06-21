Коул Палмер о том, что носил медицинскую маску во время перелета «Челси» в США: «Это не шутка. Мне просто не нравятся все эти запахи в самолетах»

Коул Палмер объяснил, почему носит медицинскую маску в самолетах.

23-летний полузащитник «Челси » привлек к себе внимание, когда выходил из самолета команды после перелета в США для участия в клубном чемпионате мира.

Он спускался по трапу с медицинской маской на лице. Футболист пояснил, что надел ее не из-за какой-либо болезни и не шутки ради.

«Это не шутка. Мне просто не нравится, как пахнет в самолетах. Когда я летаю, то все эти запахи мне мне нравятся – от кондиционирования воздуха и так далее. Вот поэтому я и надеваю маску», – сказал Палмер .

Одноклубник Коула Энцо Фернандес ранее предположил, что это была какая-то шутка. Палмер объяснил, что не рассказал партнеру о своей фобии.