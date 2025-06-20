В лиге Южной Кореи отменили запрет на участие иностранных вратарей. Он действовал с 1999-го
В Южной Корее отменили запрет на подписание иностранных вратарей.
В высшей лиге Южной Кореи официально снят запрет на участие голкиперов из других стран. Он действовал с 1999 года и был введен с целью «защиты доморощенных талантов» – в то время в стране было всего 10 профессиональных клубов.
Сейчас в высшем и втором по силе дивизионах суммарно выступают 26 команд.
«Увеличение числа клубов означает, что у отечественных вратарей будет достаточно возможностей играть, даже если допустить к участию иностранных вратарей.
Мы учли тот факт, что из-за запрета на регистрацию иностранцев уровень заработной платы отечественных вратарей увеличился непропорционально по сравнению с полевыми игроками», – заявили в Кей-лиге.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ESPN
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