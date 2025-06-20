Команды «Локомотива» и «Зенита» проведут три матча ЮФЛ на «Сапсан Арене» в субботу
Расписание матчей Юношеской футбольной лиги на 21 июня:
ЮФЛ-3: «Локомотив» – «Зенит», 12:00
ЮФЛ-2: «Локомотив» – «Зенит», 15:00
ЮФЛ-1: «Локомотив» – «Зенит», 18:00
Время начала матчей: московское.
Вход будет свободным по оформленным на сайте билетам.
«Локо»-2010 ушел на перерыв единоличным лидером, лишь однажды потеряв очки в этом сезоне. С тех пор команда Евгения Жданова одержала восемь побед подряд, пропустив всего два мяча. «Зенит» располагается в ЮФЛ-3 на четвертой строчке.
В ЮФЛ-2 петербуржцы шестые, «Локомотив» занимает четвертую строчку. При этом между идущими на первом и седьмом месте командами девять очков.
В турнире старших первые строчки занимают «Локомотив» и «Алмаз-Антей», сыгравшие между собой вничью. Сине-бело-голубые замыкают пятерку, проиграв два матча перед перерывом. Команда из Санкт-Петербурга не побеждала с конца апреля.