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Команды «Локомотива» и «Зенита» проведут три матча ЮФЛ на «Сапсан Арене» в субботу

На «Сапсан Арене» в субботу пройдут 3 матча «Локомотива» и «Зенита» в рамках ЮФЛ.

Расписание матчей Юношеской футбольной лиги на 21 июня:

ЮФЛ-3: «Локомотив» – «Зенит», 12:00

ЮФЛ-2: «Локомотив» – «Зенит», 15:00

ЮФЛ-1: «Локомотив» – «Зенит», 18:00

Время начала матчей: московское.

Вход будет свободным по оформленным на сайте билетам. 

«Локо»-2010 ушел на перерыв единоличным лидером, лишь однажды потеряв очки в этом сезоне. С тех пор команда Евгения Жданова одержала восемь побед подряд, пропустив всего два мяча. «Зенит» располагается в ЮФЛ-3 на четвертой строчке.

В ЮФЛ-2 петербуржцы шестые, «Локомотив» занимает четвертую строчку. При этом между идущими на первом и седьмом месте командами девять очков.

В турнире старших первые строчки занимают «Локомотив» и «Алмаз-Антей», сыгравшие между собой вничью. Сине-бело-голубые замыкают пятерку, проиграв два матча перед перерывом. Команда из Санкт-Петербурга не побеждала с конца апреля.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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