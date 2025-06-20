Брейдо про отказ Пойета возглавить ЦСКА: «Интересно, как можно отклонить то, чего не было. Видимо, пора положить конец игре в вымышленных кандидатов!»
В ЦСКА опровергли слухи про интерес к тренеру Густаво Пойету.
Директор по коммуникациям московского клуба Кирилл Брейдо отреагировал на новость Nova Sport о том, что тренер «Чонбук Хендай Моторс» Густаво Пойет отклонил предложение возглавить ЦСКА, сославшись на обеспокоенность политической ситуацией в России и отстранением клуба от еврокубков.
«Интересно, как можно отклонить то, чего не было. Видимо, пора положить конец игре в вымышленных кандидатов!» – написал Брейдо в своем телеграм-канале.
Ранее пост главного тренера ЦСКА покинул Марко Николич. Сербский специалист возглавил АЕК.
Чего добьется Карпин в «Динамо»?38282 голоса
Сделает чемпионом
Возьмет только Кубок
Ничего не выиграет
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Кирилла Брейдо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости