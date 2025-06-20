  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Брейдо про отказ Пойета возглавить ЦСКА: «Интересно, как можно отклонить то, чего не было. Видимо, пора положить конец игре в вымышленных кандидатов!»
10

Брейдо про отказ Пойета возглавить ЦСКА: «Интересно, как можно отклонить то, чего не было. Видимо, пора положить конец игре в вымышленных кандидатов!»

В ЦСКА опровергли слухи про интерес к тренеру Густаво Пойету.

Директор по коммуникациям московского клуба Кирилл Брейдо отреагировал на новость Nova Sport о том, что  тренер «Чонбук Хендай Моторс» Густаво Пойет отклонил предложение возглавить ЦСКА, сославшись на обеспокоенность политической ситуацией в России и отстранением клуба от еврокубков.

«Интересно, как можно отклонить то, чего не было. Видимо, пора положить конец игре в вымышленных кандидатов!» – написал Брейдо в своем телеграм-канале. 

Ранее пост главного тренера ЦСКА покинул Марко Николич. Сербский специалист возглавил АЕК. 

Чего добьется Карпин в «Динамо»?38282 голоса
Сделает чемпиономВалерий Карпин
Возьмет только КубокFONBET Кубок России
Ничего не выиграетМарцел Личка
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Кирилла Брейдо
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
Густаво Пойет
logoвысшая лига Южная Корея
logoЧонбук Хендай Моторс
Кирилл Брейдо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Клубный ЧМ. Групповой этап. «Челси» против «Фламенго», «Бавария» сыграет с «Бока Хуниорс»
69253 минуты назад
Алонсо использует дроны на тренировках «Реала». В «Байере» Хаби не применял эту технологию
917 минут назад
Агент Сергеева хочет 100 млн рублей за переход игрока в «Динамо». Трансфер пока не согласован, «Крылья» запросили еще 50 млн в виде бонусов (Иван Карпов)
1524 минуты назад
Кафанов покинул «Ростов»: «Часть моего сердца навсегда останется в этом прекрасном городе и клубе. Я не прощаюсь, говорю до «новых встреч»
2540 минут назад
«Я бешеный, могу избить тебя». Ачерби – фанату «ПСЖ», дразнившему защитника «Интера» фамилией Барколя
2048 минут назад
Беларусь заинтересована в общем чемпионате с Россией, заявил министр Ковальчук: «Нужно обсудить это с УЕФА. Есть пример КХЛ, где играет минское «Динамо»
59сегодня, 12:05
«Атлетик» не будет вести с «Барсой» переговоры по Уильямсу и не согласится на рассрочку, даже если сумма возрастет. Каталонцы хотят, чтобы игрок попробовал договориться с клубом
40сегодня, 12:03
Промес экстрадирован из ОАЭ в Нидерланды, где экс-игрок «Спартака» приговорен к 7,5 года заключения. Если апелляцию отклонят, УДО будет возможно не раньше 2030 года
226сегодня, 12:01
«Ливерпуль» согласовал трансфер Керкеза с «Борнмутом» за 40 млн фунтов, контракт – на 5 лет (The Athletic)
38сегодня, 11:49
Агент Головина о возможном уходе хавбека из «Монако»: «Бред. У него контракт до 2029 года, он один из лидеров»
8сегодня, 11:28
Ко всем новостям
Последние новости
«Вулвс» подписали Фера Лопеса из «Сельты» за 25 млн евро, контракт – на 5 лет
33 минуты назадФото
Шомуродов близок к переходу в «Истанбул» из «Ромы». Турки видят в нем замену Пентеку
446 минут назад
«ПСЖ» и Доннарумма возобновили переговоры о новом контракте (Фабрицио Романо)
9сегодня, 10:29
Колосков о матче с Афганистаном: «Я за, но если играть у нас. Только-только начал налаживаться диалог, сняли мы с них всякие обидные ограничения»
13сегодня, 10:25
Барриос набрал 13 очков за дубль «Сиэтлу». Полузащитника «Атлетико» выбрали всего 8 игроков
сегодня, 10:11Фэнтези
Кутепов намерен продолжать карьеру: «Планы у меня наполеоновские, пока нахожусь в творческом поиске»
17сегодня, 10:09
«Локомотив» открыт продажу абонементов на сезон 2025/26
1сегодня, 10:00Реклама
«Боруссия» продлит контракт с Puma до 2034-го и будет получать до 35 млн евро в год с учетом бонусов
сегодня, 09:56
Креспо второй раз возглавил «Сан-Паулу». При нем клуб выиграл чемпионат штата в 2021-м
сегодня, 09:14
Евро-2025 (U19). Групповой этап. Нидерланды сыграют с Англией, Германия – с Норвегией
сегодня, 08:27