Брейдо про отказ Пойета возглавить ЦСКА: «Интересно, как можно отклонить то, чего не было. Видимо, пора положить конец игре в вымышленных кандидатов!»

В ЦСКА опровергли слухи про интерес к тренеру Густаво Пойету.

Директор по коммуникациям московского клуба Кирилл Брейдо отреагировал на новость Nova Sport о том, что тренер «Чонбук Хендай Моторс » Густаво Пойет отклонил предложение возглавить ЦСКА , сославшись на обеспокоенность политической ситуацией в России и отстранением клуба от еврокубков.

«Интересно, как можно отклонить то, чего не было. Видимо, пора положить конец игре в вымышленных кандидатов!» – написал Брейдо в своем телеграм-канале.

Ранее пост главного тренера ЦСКА покинул Марко Николич. Сербский специалист возглавил АЕК.