«Локомотив» открыт продажу абонементов на сезон 2025/26
Стартовала продажа абонементов на матчи «Локомотива» сезона 2025/26.
Клуб предлагает два вида абонементов: на сезон Мир РПЛ и на сезон Мир РПЛ вместе с матчами Фонбет Кубка России до 1/2 финала.
В рамках абонемента болельщикам предоставляется возможность участия в закрытых клубных мероприятиях, а также розыгрышах с эксклюзивными подарками.
Всю информацию о программе абонементов сможете найти по ссылке.
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Опубликовано: Sports
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