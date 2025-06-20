«Локомотив» открыт продажу абонементов на сезон 2025/26

Стартовала продажа абонементов на матчи «Локомотива» сезона 2025/26.

Клуб предлагает два вида абонементов: на сезон Мир РПЛ и на сезон Мир РПЛ вместе с матчами Фонбет Кубка России до 1/2 финала.

В рамках абонемента болельщикам предоставляется возможность участия в закрытых клубных мероприятиях, а также розыгрышах с эксклюзивными подарками.

Всю информацию о программе абонементов сможете найти по ссылке .