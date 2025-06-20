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  • Глава ДНР о «Шахтере» в РПЛ: «Дойдем до этого. Делаем акцент на наших футболистах, местных ребятах, без легионеров – постараемся сохранить эту особенность»
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Глава ДНР о «Шахтере» в РПЛ: «Дойдем до этого. Делаем акцент на наших футболистах, местных ребятах, без легионеров – постараемся сохранить эту особенность»

Глава ДНР высказался о желании «Шахтера» сыграть в РПЛ.

– У вас есть мечта, чтобы ваша футбольная команда сыграла в чемпионате России, чтобы условный «Спартак» приехал к вам?

– И это тоже. Мы этого ждем. Но для этого мы начинаем планомерно развивать нашу любимую команду – донецкий «Шахтер».

Именно вчера было подписано соглашение с «Аэрофлотом». Это один из этапов поддержки футбольной академии «Шахтера». Это тоже перспективы для развития.

– Выйти в РПЛ и там играть на самом высоком уровне?

– Дойдем до этого. Мы должны пройти поэтапно.

Делаем акцент на наших футболистах, местных ребятах. Без легионеров. Постараемся сохранить эту особенность, – сказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

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Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
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