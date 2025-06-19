Куанса согласился перейти в «Байер». Немцы вернулись к переговорам с «Ливерпулем» после закрытия сделок по Виртцу и Фримпонгу (Фабрицио Романо)
Джарелл Куанса дал согласие на переход в «Байер».
Ранее сообщалось, что немецкий клуб рассматривает защитника «Ливерпуля» в качестве кандидата на замену Джонатану Та.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, 22-летний игрок выразил готовность к трансферу, пока клубы находятся в прямом контакте.
После закрытия сделок по Флориану Виртцу и Джереми Фримпонгу, «Байер» и «Ливерпуль» снова ведут переговоры по Куансе.
Интер Майами
Будет ничья
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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