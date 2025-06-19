Куанса согласился перейти в «Байер». Немцы вернулись к переговорам с «Ливерпулем» после закрытия сделок по Виртцу и Фримпонгу (Фабрицио Романо)

Джарелл Куанса дал согласие на переход в «Байер».

Ранее сообщалось, что немецкий клуб рассматривает защитника «Ливерпуля » в качестве кандидата на замену Джонатану Та.

По информации инсайдера Фабрицио Романо , 22-летний игрок выразил готовность к трансферу, пока клубы находятся в прямом контакте.

После закрытия сделок по Флориану Виртцу и Джереми Фримпонгу, «Байер » и «Ливерпуль» снова ведут переговоры по Куансе .