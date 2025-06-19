Куртуа о «Реале» при Алонсо: «Мы четыре года играли под руководством Анчелотти – некоторые вещи еще делаем на автоматизме»

Тибо Куртуа заявил, что «Реал» еще не перестроился под стиль Хаби Алонсо.

Мадридская команда сыграла вничью с «Аль-Хилалем» (1:1) в матче клубного чемпионата мира.

«Хаби Алонсо хочет видеть свою манеру игры. Другой способ игры в обороне и другой способ игры в атаке.

Мы четыре года играли под руководством Карло Анчелотти – некоторые вещи еще делаем на автоматизме.

Мы должны измениться в соответствии с требованиями нового тренера. Но это не произойдет за четыре дня.

Мы стараемся, смотрим видео, много разговариваем – все станет лучше. Мы извлечем много уроков из первого матча», – сказал вратарь «Реала » Тибо Куртуа .

Проблемный старт «Реала» Алонсо: провалили 1-й тайм, запороли пенальти на 90+2, упустили победу над «Аль-Хилалем»