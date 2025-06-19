Куртуа о «Реале» при Алонсо: «Мы четыре года играли под руководством Анчелотти – некоторые вещи еще делаем на автоматизме»
Тибо Куртуа заявил, что «Реал» еще не перестроился под стиль Хаби Алонсо.
Мадридская команда сыграла вничью с «Аль-Хилалем» (1:1) в матче клубного чемпионата мира.
«Хаби Алонсо хочет видеть свою манеру игры. Другой способ игры в обороне и другой способ игры в атаке.
Мы четыре года играли под руководством Карло Анчелотти – некоторые вещи еще делаем на автоматизме.
Мы должны измениться в соответствии с требованиями нового тренера. Но это не произойдет за четыре дня.
Мы стараемся, смотрим видео, много разговариваем – все станет лучше. Мы извлечем много уроков из первого матча», – сказал вратарь «Реала» Тибо Куртуа.
Проблемный старт «Реала» Алонсо: провалили 1-й тайм, запороли пенальти на 90+2, упустили победу над «Аль-Хилалем»
Интер Майами
Будет ничья
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ESPN
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