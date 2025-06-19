Трент о дебюте за «Реал»: «О таком мечтает каждый футболист. У клуба глобальная фан-база – я чувствовал поддержку с момента подписания контракта»
Трент Александер-Арнолд высказался после дебютного матча за «Реал».
Защитник мадридцев провел 65 минут на поле в матче клубного чемпионата мира против «Аль-Хилаля» (1:1).
«Потрясающий день моего дебюта в «Реале». О таком мечтает каждый футболист.
Есть некоторое разочарование из-за того, что не удалось победить. Менталитет футболиста «Реала» заключается в том, чтобы ждать победы в каждом матче, впрочем был и позитив, особенно во втором тайме.
Это невероятно. Честно говоря, я чувствовал поддержку с того момента, как подписал контракт с клубом.
У Реала глобальная фан-база, по-настоящему глобальная. Ты чувствуешь это каждый день. Фанаты есть и на тренировочной базе, и в отеле. Во всех социальных сетях поддержка невероятная», – сказал Трент Александер-Арнолд.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: TNT Sports
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