Трент о дебюте за «Реал»: «О таком мечтает каждый футболист. У клуба глобальная фан-база – я чувствовал поддержку с момента подписания контракта»

Трент Александер-Арнолд высказался после дебютного матча за «Реал».

Защитник мадридцев провел 65 минут на поле в матче клубного чемпионата мира против «Аль-Хилаля » (1:1).

«Потрясающий день моего дебюта в «Реале». О таком мечтает каждый футболист.

Есть некоторое разочарование из-за того, что не удалось победить. Менталитет футболиста «Реала» заключается в том, чтобы ждать победы в каждом матче, впрочем был и позитив, особенно во втором тайме.

Это невероятно. Честно говоря, я чувствовал поддержку с того момента, как подписал контракт с клубом.

У Реала глобальная фан-база, по-настоящему глобальная. Ты чувствуешь это каждый день. Фанаты есть и на тренировочной базе, и в отеле. Во всех социальных сетях поддержка невероятная», – сказал Трент Александер-Арнолд .