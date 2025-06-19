«Доказали, что в саудовской лиге есть мастерство и талант. Мы приехали не как туристы». Капитан «Аль-Хилаля» Аль-Досари про 1:1 с «Реалом»

Салем Аль-Досари прокомментировал результат матча против «Реала».

«Аль-Хилаль» и «Реал» сыграли 1:1 в матче клубного чемпионата мира.

«Нашей целью была победа, но мы провели хороший матч. Мы приехали сюда не как туристы. Мы приехали из Саудовской Аравии, чтобы победить, чтобы страна гордилась нами.

Мы не обращаем внимания на критику или давление. Мы единая команда, сосредоточены на поле и играем вместе – как единое целое.

Наша задача – выйти в 1/8 финала, а затем двигаться вперед шаг за шагом.

Мы доказали, что в саудовской лиге есть мастерство и талант. Мы сыграли отличный матч», – сказал капитан «Аль-Хилаля » Салем Аль-Досари .

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