Ещенко стал главным тренером «Кубани». Экс-игрок «Спартака» был исполняющим обязанности

«Кубань» объявила о назначении Андрея Ещенко главным тренером.

«Андрей Ещенко – новый главный тренер профессионального футбольного клуба «Кубань»!

В тренерском штабе клуба произошли изменения, новым главным тренером команды стал Андрей Олегович Ещенко.

Андрей Ещенко ранее занимал пост исполняющего обязанности главного тренера нашей команды.

Профессиональный футбольный клуб «Кубань» желает Андрею Олеговичу удачи и успехов в работе с желто-зелеными!» – сказано в заявлении клуба LEON Второй лиги А.

Напомним, Ещенко выступал за «Кубань » (2014-2015), он также известен по игре за «Спартак ».

Фото: t.me/pfckuban_official