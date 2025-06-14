LEON Вторая лига А. «Челябинск» принимает «Машук-КМВ», «Спартак» Кострома против «Ленинградца»
Клубы LEON Второй лиги А проводят матчи последнего тура сезона.
LEON Вторая лига
Дивизион А
18-й тур
Группа «Золото»
14 июня
«Волга» Ульяновск – «Кубань» – 0:0 (первый тайм)
«Родина-2» – «Волгарь» – 0:0 (первый тайм)
«Спартак» Кострома – «Ленинградец» – 0:0 (первый тайм)
«Торпедо» Миасс – «Велес» – 0:0 (первый тайм)
«Челябинск» – «Машук-КМВ» – 0:0 (первый тайм)
Группа «Серебро»
15 июня
«Авангард» Курск – «Иртыш» Омск – 13:00
«Динамо» Владивосток – «Динамо-2» Москва – 13:00
«Динамо» Киров – «Сибирь» – 13:00
«Калуга» – «Текстильщик» – 13:00
«Муром» – «Форте» – 13:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Чего добьется Карпин в «Динамо»?8415 голосов
Сделает чемпионом
Возьмет только Кубок
Ничего не выиграет
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
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