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«В детстве сказал родителям, что хочу поменять фамилию на Роналду. Криштиану показывает, что труд важнее таланта, на его примере я учился, как нужно выкладываться». Рожков о португальце

Илья Рожков рассказал, как на него повлиял пример Криштиану Роналду.

Криштиану Роналду – человек, который показывает, что труд важнее таланта. На его примере я учился, как нужно трудиться каждый день и выкладываться. Я начинал крайним нападающим и всегда брал седьмой номер. Очень хотел быть похожим на Роналду. Потому что он – топ-1.

– Насколько сильно ты его копировал?

– Когда был маленьким, подошел к родителям и сказал: «Папа, мама, я хочу поменять фамилию».

– На какую?

– На Роналду! Родители сразу: «Ты чего, совсем, что ли?» Сейчас смеемся, но тогда им, наверное, было не до смеха.

– Прическу делал, как у Роналду?

– Сначала была обычная прямая прическа. Никаких понтов. Только маленькая счастливая косичка сзади. У Роналду тоже была короткая стрижка – только набок. И я попросил папу сделать так же, он спокойно согласился. А потом в 12 лет у меня волосы начали кудрявиться. И прическа Роналду не пошла.

– Что именно восхищало в Роналду?

– В 6 лет родители сказали: «Илья, выбирай: или хоккей, или футбол». Я сразу сказал, что хочу в футбол, а потом уже начал интересоваться. Роналду всегда был на виду. Я смотрел, как он играет, что про него говорят, даже читал книги. Он был моим кумиром и каждый день мотивировал. Так замотивировал, что в детстве на Новый год я у родителей просил не игрушки, а координационную лестницу.

Криштиану рос в бедной семье, после смерти папы остался только с мамой. Но всегда чувствовал ответственность, что должен прокормить семью. Сделать все, чтобы семья выбралась из нищеты. И трудился ради родных. Меня это тогда поразило.

Некоторые люди в таких условиях просто плывут по течению. А Роналду хотел все изменить – и сделал это.

– У тебя на странице в ВК цитата Роналду: «Если кто-то будет говорить, что вы никогда этого не добьетесь, затыкайте уши и отвечайте «Болтай больше», а потом идите в кровать и знайте, что однажды всего добьетесь. Так делал я».

– У меня вообще там много цитат Роналду. Эти мысли правда сидели в голове. Говорил себе: «Нельзя расслабляться, нельзя давать поблажку. Нужно работать, работать и работать», – сказал защитник «Рубина» в интервью Спортсу’’. 

«В детстве пришел к родителям: «Хочу поменять фамилию на Роналду». Интервью новой звезды «Рубина»

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoИлья Рожков
logoКриштиану Роналду
logoпремьер-лига Россия
logoРубин
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Наср Эр-Рияд
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