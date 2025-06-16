Мостовой о том, готов ли Кисляк к Европе: «Зависит от него. В футболе все давно придумано, играют по тем же правилам, тем же круглым мячом. Все в руках и ногах Матвея»

Александр Мостовой высказался о возможном переходе Матвея Кисляка за границу.

– Кисляк готов к переезду в Европу? Он интересен «Фенербахче».

– Трудно говорить. Зависит от него. В футболе все давно придумано, играют по тем же правилам, тем же круглым мячом. Все в руках и ногах Кисляка. Выходи и играй.

– Матвею всего 19 лет. Еще стоит окрепнуть в РПЛ?

– Кто знает, может, в ЦСКА он получит травму и попадет в запас. Есть много примеров, когда в 21 начинают и в 23 заканчивают (смеется). Никто не знает. Я за свою карьеру знаешь сколько видел молодых и перспективных?

Почему Кисляку рано идти в топ‑клубы? Играй и получай удовольствие, сейчас золотое время для молодежи. Пусть Матвей играет и показывает уровень, – сказал бывший полузащитник сборной России.

ЦСКА потребовал у «Фенербахче» 35 млн евро одним платежом за Кисляка («Мутко против»)