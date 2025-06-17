Прокуратура Парижа расследует жалобу экс-футболистки «ПСЖ» Амрауи на психологическое давление в клубе. Кейру отстранили после скандала с ее избиением в 2021-м – чтобы «побудить уйти»

Бывшая футболистка «ПСЖ» обвинила клуб в психологическом давлении.

Напомним, в ноябре 2021 года Кейра Амрауи подверглась нападению в Париже: двое мужчин в масках избили ее железными прутами, как предполагалось, из-за соперничества с одноклубницей Аминатой Диалло, которая затем была задержана, но отпущена без предъявления обвинений. Расследование, завершившееся в 2024-м, установило семь подозреваемых, включая Диалло, и указало на возможную связь с личными конфликтами, в том числе с Эриком Абидалем.

Амрауи покинула «ПСЖ» в 2023 году и сейчас выступает за «Аль-Шабаб » в Саудовской Аравии.

Сегодня стало известно, что прокуратура Парижа начала расследование после жалобы футболистки на психологическое давление со стороны «Пари Сен-Жермен ». Делом занялась Бригада по борьбе с преступлениями против личности.

Амрауи считает, что «ПСЖ» отстранил ее после выздоровления, чтобы «побудить уйти». Также она обратилась в суд по трудовым спорам.