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  • Лаутаро о разгроме «Интера» в финале ЛЧ: «Я не мог говорить 5-6 дней, было трудно понять причины. Сожалею, что мы не выиграли ни одного трофея, но нужно перевернуть страницу»
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Лаутаро о разгроме «Интера» в финале ЛЧ: «Я не мог говорить 5-6 дней, было трудно понять причины. Сожалею, что мы не выиграли ни одного трофея, но нужно перевернуть страницу»

Лаутаро Мартинес рассказал, как на него повлиял разгром в финале Лиги чемпионов.

В финале турнира «Интер» уступил «ПСЖ» со счетом 0:5.

«Мы должны перевернуть страницу и не думать о том, что произошло. Я не понимаю, как можно было упустить такую прекрасную возможность таким образом.

Мы говорили [с Кристианом Киву] по телефону еще до того, как он пришел сюда. Мы долго разговаривали, он поделился со мной своими идеями о работе. Они мне нравятся, я согласен с ним, мы мыслим одинаково. Я понял и увидел в нем стремление к победе, его менталитет схож с моим. Как и Киву, я пообщался с товарищами по команде. Я попросил их не падать духом и объяснил, что перед отпуском необходимо сделать еще одно усилие, пройти финальный отрезок пути, чтобы продолжить расти.

Мне было грустно, было тяжело докопаться до причин, мне потребовалось 5-6 дней, чтобы начать говорить, я хотел все объяснить своим близким. В ту ночь мы ничего не смогли, а для соперника все было возможно – это были не мы, мы не были командой. Таков футбол. И теперь, как бы там ни было, мы должны двигаться дальше. Другого пути нет, даже если все остается в голове.

Я сожалею, что в этом сезоне нам не удалось завоевать ни одного трофея. Но, оглядываясь назад, я не могу назвать сезон неудачным. И это должно дать нам толчок начать все сначала с тем же желанием, что и всегда. Мы «Интер», зрелая команда, и мы всегда хотим покорять вершины. На этом турнире мы хотим дойти до финала. Я хочу вложить всю свою энергию в то, чтобы помочь команде. Оглядываться назад больше нельзя», – сказал нападающий «нерадзурри».

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: La Gazzetta dello Sport
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