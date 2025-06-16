Фердинанд об отказе Фернандеша «Аль-Хилалю»: «На его месте мне было бы трудно сказать «нет», испытываю к Бруну только уважение. Это говорит о его преданности»

Рио Фердинанд оценил решение Бруну Фернандеша отказать «Аль-Хилалю».

«Единственное, о чем это говорит, – это о преданности. И я думаю, что это слово используется довольно часто, но мы нечасто видим ее проявление со стороны клубов и игроков.

Я понимаю, что это бизнес. Но, думаю, он мыслил так: «У меня есть незаконченные дела в «Юнайтед». Есть вещи, которые я хочу сделать здесь. Да, мне здесь хорошо платят. Болельщики любят меня». Думаю, он хочет отплатить за все, что получил. Так что я не испытываю к нему ничего, кроме уважения.

Я бы на сто процентов понял его уход. Но тот факт, что он остался и сказал «мне еще многое предстоит сделать здесь», характеризует его как человека, а также является еще одной причиной, по которой тренеры с готовностью отдают ему [капитанскую] повязку.

На его месте, думаю, мне было бы трудно сказать «нет». Я должен быть честен», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед ».

Бруну отказал «Аль-Хилалю»: «Общался с его президентом, предложение было амбициозным. Но Аморим назойливо уговаривал меня не уходить, а я хочу оставаться на самом высоком уровне»