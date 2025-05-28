Моуринью намерен остаться в «Фенербахче». Тренер отклонил другое предложение на 36 млн евро в середине сезона

Жозе Моуринью планирует остаться в «Фенербахче».

«Если вы спросите меня, останусь ли я здесь в следующем сезоне, я напомню о последнем выступлении президента «Фенербахче» по телевидению пару недель назад, в котором он сказал, что хочет, чтобы я остался и рассчитывает, что я буду здесь на следующий сезон.

Это было сказано публично, вот и все. Я думаю, он ясно выразился. Если с того дня что-то изменилось, мне не сказали. Я могу подтвердить, что эти слова были точно такими же, как те, что были сказаны мне при нашей встрече. Так что для меня это очень ясная ситуация», – сказал главный тренер после поражения команды от «Хатайспора» (2:4) в чемпионате Турции.

Президент «Фенербахче » Али Коч заявил, что хотел бы, чтобы Моуринью продолжал работать в клубе «ради стабильности», а также сообщил, что португалец получил предложение на сумму в 36 млн евро и мог покинуть клуб в середине сезона, но отклонил его.

«Фенербахче» завершает сезон на 2-м месте в Суперлиге Турции позади «Галатасарая». От него же «Фенербахче» вылетел из Кубка Турции на этапе четвертьфинала. В Лиге Европы команда португальского специалиста дошла до 1/8 финала.