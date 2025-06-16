Ушаков из ЦСКА и актриса Милославская опубликовали первые совместные фотографии

Футболист ЦСКА Егор Ушаков и актриса Стася Милославская показали совместные фото.

В начале июня 22-летний российский полузащитник сделал предложение 30-летней актрисе театра и кино, наиболее известной по ролям в проектах «Огонь», «Стрельцов», «На острие», «Совершенно летние» и «Колл-центр». Егор на концерте Валерия Меладзе вышел на сцену и исполнил с артистом дуэтом песню «Актриса», посвятив ее своей возлюбленной.

Теперь Ушаков и Милославская впервые опубликовали совместные фотографии.

Сперва игрок разместил в инстаграме фотографию, на которой он обнимает и целует девушку, а затем актриса опубликовала снимки из автомата, на которых молодые люди веселятся и целуются.

Напомним, что ранее у Стаси были отношения с актером Александром Петровым.

Фото: instagram.com/egorushakov12 , instagram.com/milostasii