Ушаков из ЦСКА и актриса Милославская опубликовали первые совместные фотографии
Футболист ЦСКА Егор Ушаков и актриса Стася Милославская показали совместные фото.
В начале июня 22-летний российский полузащитник сделал предложение 30-летней актрисе театра и кино, наиболее известной по ролям в проектах «Огонь», «Стрельцов», «На острие», «Совершенно летние» и «Колл-центр». Егор на концерте Валерия Меладзе вышел на сцену и исполнил с артистом дуэтом песню «Актриса», посвятив ее своей возлюбленной.
Теперь Ушаков и Милославская впервые опубликовали совместные фотографии.
Сперва игрок разместил в инстаграме фотографию, на которой он обнимает и целует девушку, а затем актриса опубликовала снимки из автомата, на которых молодые люди веселятся и целуются.
Напомним, что ранее у Стаси были отношения с актером Александром Петровым.
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Опубликовано: Sports
Источник: Kino-teatr.ru
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