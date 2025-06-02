Ушаков из ЦСКА спел песню на концерте Меладзе, делая предложение Стасе Милославской. Актриса старше футболиста на 8 лет, ранее она встречалась с Александром Петровым
Егор Ушаков сделал предложение Стасе Милославской на концерте Валерия Меладзе.
Во время концерта в Турции полузащитник ЦСКА вышел на сцену и исполнил с Меладзе дуэтом песню «Актриса», посвятив ее своей возлюбленной.
По данным Super, Милославская ответила футболисту согласием на предложение руки и сердца.
Ранее девушка строила отношения с актером Александром Петровым. В мае Милославской исполнилось 30 лет, Ушакову сейчас 22 года.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Super
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