Ушаков из ЦСКА спел песню на концерте Меладзе, делая предложение Стасе Милославской. Актриса старше футболиста на 8 лет, ранее она встречалась с Александром Петровым

Егор Ушаков сделал предложение Стасе Милославской на концерте Валерия Меладзе.

Во время концерта в Турции полузащитник ЦСКА вышел на сцену и исполнил с Меладзе дуэтом песню «Актриса», посвятив ее своей возлюбленной.

По данным Super, Милославская ответила футболисту согласием на предложение руки и сердца.

Ранее девушка строила отношения с актером Александром Петровым. В мае Милославской исполнилось 30 лет, Ушакову сейчас 22 года.