Мареска о КЧМ: «Футбол объединяет людей, этот турнир объединит многие культуры. Фанаты, которые придут на стадион, отлично проведут время»

Энцо Мареска отметил объединяющий характер клубного чемпионата мира.

«Футбол объединяет людей, и это соревнование, учитывая, что в нем участвует так много народов, также объединит многие культуры. Футбол объединяет людей как с точки зрения эмоций, так и обстоятельств.

Я счастлив, особенно потому, что это турнир, который объединяет 32 лучшие команды мира. Участвовать в таком огромном соревновании волнительно. У вас есть возможность встретиться с другими ведущими тренерами и некоторыми командами мирового класса.

Мы были в Северной Америке прошлым летом, и это было здорово. Там было так много болельщиков, и это будет еще одна возможность для них приехать и посмотреть на нас, а для нас – встретиться с ними. Это великолепное событие.

Болельщики в Америке были прекрасны с самого начала. Что касается культуры, бразильские болельщики обычно создают прекрасную атмосферу, это часть их культуры. Они обычно счастливы и невероятно развлекают. Так что, объединив их футбольную культуру с нашей, мы надеемся, что сможем гарантировать, что люди, которые придут посмотреть матч на стадионе, отлично проведут время.

Когда ты в «Челси», твоя цель – всегда побеждать. Поэтому наша цель в каждой игре всегда будет заключаться в том, чтобы попытаться победить», – сказал главный тренер «Челси ».

Лондонцы начнут выступление на КЧМ завтра, встретившись с «Лос-Анджелесом».