Мареска о КЧМ: «Футбол объединяет людей, этот турнир объединит многие культуры. Фанаты, которые придут на стадион, отлично проведут время»
«Футбол объединяет людей, и это соревнование, учитывая, что в нем участвует так много народов, также объединит многие культуры. Футбол объединяет людей как с точки зрения эмоций, так и обстоятельств.
Я счастлив, особенно потому, что это турнир, который объединяет 32 лучшие команды мира. Участвовать в таком огромном соревновании волнительно. У вас есть возможность встретиться с другими ведущими тренерами и некоторыми командами мирового класса.
Мы были в Северной Америке прошлым летом, и это было здорово. Там было так много болельщиков, и это будет еще одна возможность для них приехать и посмотреть на нас, а для нас – встретиться с ними. Это великолепное событие.
Болельщики в Америке были прекрасны с самого начала. Что касается культуры, бразильские болельщики обычно создают прекрасную атмосферу, это часть их культуры. Они обычно счастливы и невероятно развлекают. Так что, объединив их футбольную культуру с нашей, мы надеемся, что сможем гарантировать, что люди, которые придут посмотреть матч на стадионе, отлично проведут время.
Когда ты в «Челси», твоя цель – всегда побеждать. Поэтому наша цель в каждой игре всегда будет заключаться в том, чтобы попытаться победить», – сказал главный тренер «Челси».
Лондонцы начнут выступление на КЧМ завтра, встретившись с «Лос-Анджелесом».