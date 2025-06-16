Президент «Ростова» подтвердил уход Осипенко в «Динамо»: «Сумма больше 1,5 млн евро, нас вполне устраивает»

В «Ростове» подтвердили, что Максим Осипенко перейдет в «Динамо».

Сообщалось, что московский клуб подпишет защитника за 2,9 млн евро. Зарплата Осипенко составит 1,6 млн с ростом до 2 млн при выполнении определенных условий.

– Что сейчас ждет «Ростов»? Сменился генеральный директор, ушли одни из важнейших игроков основы – Комличенко и Осипенко. Какие трансферные планы?

– «Ростов» готовится к сезону-2025/2026, трансферы будут – как на вход, так и на выход. Максим Осипенко и Николай Комличенко провели с нами долгое время и внесли свой вклад в развитие «Ростова», за что им огромное спасибо.

Мы сейчас ведем переговоры как с российскими игроками, так и с иностранцами. С кем-то в более продвинутой стадии находимся, с кем-то еще нужно уладить детали. Не секрет, что мы планируем усилить несколько позиций.

– Правда, что за Осипенко «Динамо» заплатило 1,5 млн евро?

– Мы не комментируем цифры. Скажу только, что сумма больше, и она нас вполне устраивает, – сказал президент «Ростова» Арташес Арутюнянц .