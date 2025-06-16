«Сочи» хочет получить 5 млн евро плюс бонусы и проценты за Гуарирапу

Несколько клубов РПЛ хотят подписать Сауля Гуарирапу.

«Динамо », «Краснодар » и ЦСКА претендуют на приобретение нападающего «Сочи », об этом сообщает Legalbet.

Южане намерены получить за форварда 5 миллионов евро плюс бонусы и проценты от последующей продажи.

Решение ЦСКА по покупке Гуарирапы будет зависеть от желания нового главного тренера, которым должен стать Фабио Челестини.

Сауль Гуарирапа играл за ЦСКА в прошлом сезоне Мир РПЛ на правах аренды. Он забил 5 голов в 20 матчах.