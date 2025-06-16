«Сочи» хочет получить 5 млн евро плюс бонусы и проценты за Гуарирапу
Несколько клубов РПЛ хотят подписать Сауля Гуарирапу.
«Динамо», «Краснодар» и ЦСКА претендуют на приобретение нападающего «Сочи», об этом сообщает Legalbet.
Южане намерены получить за форварда 5 миллионов евро плюс бонусы и проценты от последующей продажи.
Решение ЦСКА по покупке Гуарирапы будет зависеть от желания нового главного тренера, которым должен стать Фабио Челестини.
Сауль Гуарирапа играл за ЦСКА в прошлом сезоне Мир РПЛ на правах аренды. Он забил 5 голов в 20 матчах.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Legalbet
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