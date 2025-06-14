Колосков о Батракове: «Не стоит бросать все и срываться в Европу на первое же предложение, а то получится как у Захаряна. Возраст позволяет еще поиграть в РПЛ»
Вячеслав Колосков считает, что Алексею Батракову не стоит торопиться с Европой.
«Батракову не стоит бросать все и срываться в Европу на первое же предложение. Такой необходимости нет. Его возраст позволяет еще поиграть несколько сезонов в РПЛ, окрепнуть, а потом уже построить карьеру в европейском клубе.
Спешить не нужно, а то может получиться как у Захаряна», – сказал почетный президент РФС.
В минувшем сезоне Мир РПЛ 20-летний хавбек «Локомотива» забил 14 голов и отдал 7 голевых передач в 29 играх.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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