Колосков о Батракове: «Не стоит бросать все и срываться в Европу на первое же предложение, а то получится как у Захаряна. Возраст позволяет еще поиграть в РПЛ»

Вячеслав Колосков считает, что Алексею Батракову не стоит торопиться с Европой.

«Батракову не стоит бросать все и срываться в Европу на первое же предложение. Такой необходимости нет. Его возраст позволяет еще поиграть несколько сезонов в РПЛ , окрепнуть, а потом уже построить карьеру в европейском клубе.

Спешить не нужно, а то может получиться как у Захаряна », – сказал почетный президент РФС.

В минувшем сезоне Мир РПЛ 20-летний хавбек «Локомотива » забил 14 голов и отдал 7 голевых передач в 29 играх.