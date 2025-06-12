Де Дзерби о поражении «Интера» в финале ЛЧ: «В Италии недооценивали «ПСЖ». Они не знали, что Дуэ – талант уровня Ямаля, а Витинья – лучший хавбек современности, возможно»

Роберто Де Дзерби считает, что «Интер» недооценил «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов.

«Странный результат, потому что «Интер » – отличная команда, а Индзаги – прекрасный тренер, и они не должны были пропустить пять мячей. Но проблема не в том, что в Италии не знали «ПСЖ», а в том, что «ПСЖ» недооценили и были с ними слишком самонадеянны. Я имею в виду не «Интер», а футбольную Италию.

Они даже не знали, что [«ПСЖ»] будет бить в касание, не знали, что Дембеле всегда так делает. Мне, к сожалению, доводилось с ним встречаться. Едва ли они знали, что Дуэ – талант уровня Ямаля – не такой определяющий, но у него сумасшедший уровень. Что Витинья, возможно, сильнейший полузащитник современности, про Жоау Невеша... К сожалению, они не знали, из какой страны родом Пачо. И поэтому у них все не заладилось.

Но «ПСЖ» прошел «Ливерпуль » и многие другие команды. Мы [«Марсель»] стали вторыми [в Лиге 1] после них, а в Италии об этом не написали ни строчки. Ими пренебрегали, думая, что это такой чемпионат, но это не так. «Лилль» вышел в 1/8 финала, «Брест» прошел через стыковые матчи и затем был выбит «ПСЖ», а «Монако» плохо справился с «Интером», но обыграл «Барселону», – сказал главный тренер «Марселя».