Си-Джей Иган-Райли перешел в «Марсель». Защитника «Бернли» и Англии U21 подписали бесплатно
Си-Джей Иган-Райли стал игроком «Марселя».
Французский клуб объявил о подписании 22-летнего защитника из «Бернли» на правах свободного агента.
Футболист прибудет в расположение своей новой команды после чемпионата Европы U21, годе выступает за молодежную сборную Англии.
В минувшем сезоне Чемпионшипа Иган-Райли провел 41 матч и забил 1 гол. Его статистику можно найти здесь.
Изображение: https://x.com/OM_Officiel/
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Марселя»
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