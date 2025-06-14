Си-Джей Иган-Райли перешел в «Марсель». Защитника «Бернли» и Англии U21 подписали бесплатно

Си-Джей Иган-Райли стал игроком «Марселя».

Французский клуб объявил о подписании 22-летнего защитника из «Бернли » на правах свободного агента.

Футболист прибудет в расположение своей новой команды после чемпионата Европы U21, годе выступает за молодежную сборную Англии.

В минувшем сезоне Чемпионшипа Иган-Райли провел 41 матч и забил 1 гол. Его статистику можно найти здесь .

Изображение: https://x.com/OM_Officiel/